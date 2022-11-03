İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti.
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti.
Ayrıntılar geliyor
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