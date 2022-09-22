İsviçre ve Endonezya merkez bankaları faiz kararlarını açıkladı.

çıkarırken, 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi.

SNB tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin 75 baz artırılarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkartıldığı belirtildi.

Böylece, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.

Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre’deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75’lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran’da yüzde eksi 0,25’e yükseltilmişti.

SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.

SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024’te ise yüzde 1,7’ye gerileyeceğini öngördü.

Öte yandan, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190’a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.

Endonezya

Endonezya Merkez Bankası(BI), gösterge faiz oranında 50 baz puan ile beklentilerin üzerinde artışa gitti.

BI’dan yapılan açıklamaya göre, haftalık ters repo faiz oranı yüzde 3,75’ten yüzde 4,25’e çıkarıldı. Piyasa beklentisi Faiz oranında 25 baz puan artış yapılacağı yönündeydi.

BI, borç verme faiz oranını yüzde 4,50’ten yüzde 5,00’e, mevduat faiz oranını yüzde 3,00’ten yüzde 3,50’ye yükseltti.

BI, 16 toplantının ardından geçen ay faizde 25 baz puan artışa gitmişti.

BI’ın enflasyon hedefi +-1 puan ile yüzde 3 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl sonu için de tahmin yüzde 2-4 aralığında belirlendi. Enflasyon en son yüzde 4,69 olarak açıklandı.

Filipinler

Filipinler Merkez Bankası(BSP), enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekerek faiz artırımlarına devam ediyor. Bir önceki toplantısında 50 baz puan artış yapan BSP, bu toplantıda da aynı seviyede artışa gitti.

BSP tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kullanılan gecelik repo borçlanma faiz oranı yüzde 3,75’ten yüzde 4,25’e, borç verme faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,75’e çıkarıldı.

Banka, bu yıl için ortalama enflasyonu yüzde 5,6, gelecek yıl için yüzde 4,1, 2024 yılı için yüzde 3,0 olarak bekliyor. Önceki beklentiler sırasıyla yüzde 5,4, yüzde 4,0 ve yüzde 3,2 seviyesindeydi.

Filipinler’de tüketici fiyatları yüzde 6,3 seviyesinde bulunuyor.