Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 3,25 ile Nisan 2008’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma politikasının sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, gecelik faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2,5’ten yüzde 3,25’e yükseltildiği kaydedildi. Böylece, Kanada’da faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kovid-19 salgınının, devam eden arz kesintilerinin ve Ukrayna’daki savaşın etkilerinin büyümeyi azaltmaya ve fiyatları artırmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, küresel enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, dünya genelinde merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya devam ettiği belirtilerek, ABD’de iş gücü piyasası sıkı olmasına rağmen ekonomik faaliyetin ılımlı bir hal aldığını, Çin’in ise Kovid-19 kapanmalarından kaynaklanan devam eden zorluklarla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Enflasyonun yüzde 2’ye düşürülmesi için faiz oranlarının daha da artırılması gerektiği vurgulandı

Emtia fiyatlarının oynak olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, petrol, buğday ve kereste fiyatlarının ılımlı hale geldiği, doğal gaz fiyatlarının ise yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede enflasyonun temmuzda benzin fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 8,1’den yüzde 7,6’ya gerilediği bildirildi.

Verilerin özellikle hizmet sektöründe fiyat baskılarının daha da genişlediğini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Enflasyon görünümü göz önüne alındığında, Yönetim Kurulu hala politika faiz oranının daha da artması gerektiği kanaatinde.” değerlendirmesi yer aldı.

Banka Yönetim Kurulu’nun fiyat istikrarına olan bağlılığında kararlılığını koruduğu vurgulanan açıklamada, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için gereken adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.