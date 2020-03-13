İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 320,80 321,00 320,00 320,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.114,00 2.135,00 2.110,00 2.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 292,50 296,50 292,00 296,00
Lira(Tam) Ziynet 2.066,00 2.086,00 2.061,00 2.081,00
Yarım Ziynet 1.033,00 1.043,00 1.030,00 1.040,00
Çeyrek Ziynet 517,00 522,00 515,00 520,00
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