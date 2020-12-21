ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase Global Inc., Sermaye Piyasası Kurumu’na (SEC) halka arz başvurusu yaptığını duyurdu.

Coinbase Global Inc., SEC’e halka arz başvurusu yaptığını açıkladı.

Coinbase, 2018’de Tiger Global Management tarafından yönetilen fonlama turundan 8 milyar dolardan fazla değerlemeyle çıkmıştı. 2012’de faaliyete geçen şirket, bu turda 500 milyon dolardan fazla fon elde etmişti. Coinbase, 100’den fazla ülkede 35 milyonu aşkın onaylı kullanıcısı olduğunu ve platformundaki varlık tutarının 25 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, MultiCoin Capital kurucusu Kyle Samani, halka arzın sektör için “büyük bir olay” olacağını belirtti. Kendisi de Coinbase yatırımcısı olan Samani, halka arzın yatırımcılara “spesifik bir varlığa yatırım yapmadan kripto sektörüne yatırım yapmak için bir yol sunacağını” kaydetti.

San Francisco merkezli şirket Coinbase Global Inc., duyurusunda Borsaya açılma planı hakkında ayrıntı vermezken, bir şirket temsilcisi de yorum yapmayı reddetti.