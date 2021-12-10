Kripto para 2021’de Reddit’te rekor kıran bir yıl geçirerek en popüler konu oldu. Independent’ın haberine göre 100 bin toplulukta 430 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformunda 2021’in en çok görüntülenen konusu, “oyun” ve “spor”u geride bırakan kripto para oldu.

Şirket, 1 Ocak ile 9 Kasım 2021 arasının verilerini baz alan yıllık Reddit Özeti’nde “2021’de Reddit’te çok şey konuşuldu ama hiçbiri kripto para kadar öne çıkmadı” dedi.

Reddit 10 yıldan uzun süredir 500’den fazla kripto para topluluğuna ev sahipliği yapıyor.

Özette değerlendirilen 10 ayda platform genelinde 6,6 milyon kez “kripto para”dan bahsedildi. En çok ziyaret edilen kripto para topluluğu, kısmen mimden ilham alan kripto para biriminin yaşadığı fiyat artışından ötürü r/dogecoin’di.