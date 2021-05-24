Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller konutta, hisse senedi piyasalarında ve kripto para birimlerinde balon olduğu kaydetti.

Son haftalarda kripto paralar ve borsalardaki rekor yükselişlere rağmen endişeli olduğunu dile getiren Shiller, konut sektöründe de balon olduğunu düşünüyor.

Yale Üniversitesi Profesörü ve aynı zamanda S&P Case-Shiller konut fiyat endeksi kurucusu da olan Shiller CNBC’ye verdiği mülakatta “Konut fiyatları reel olarak hiç bu kadar yükselmemişti, elimizdeki veriler 100 yıl öncesine kadar gidiyor. Bu artış kayda değer. Bu yükselişler sadece Merkez Bankası’nın politikasıyla da açıklanamaz. Piyasaların sosyolojisinde bir şeyler oluyor” diye konuştu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Shiller, şu anda fiyatlarda çok fazla ivmelenme olduğunu, bir sene sonra da fiyatlarda çok fazla düşüş beklemediğini söyledi.

Borsalardaki yükseliş için ‘sürü psikolojisi’ vurgusu

Shiller borsalarda yaşanan son yükselişte sürü psikolojisinin önemli rol oynadığını belirtti. Mart 2020’de dip seviyeleri gören S&P 500 ve Dow Jones endeksleri o dönemden beri yaklaşık yüzde 90, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 100’ün üzerinde yükseldi.

“Tamamen psikolojik bir piyasa”

Kripto para birimlerindeki yükselişi de değerlendiren Shiller “Tamamen psikolojik bir piyasa. Teknolojisi etkileyici. Ancak değerini belirleyen nihai kaynak muğlak, yükselişler gerçeklerden çok hikayelere dayanıyor” yorumunu yaptı.

Daha önce kripto para almayı düşündüğünü belirten Shiller “Etkisini deneyimlemek için satın almayı düşündüm ancak hiçbir zaman bitcoin almadım, belki de bu piyasada aktif olmalıyım” diye konuştu.

Bitcoin son dönemde sert dalgalandı. Kripto para, cuma günkü kapanışa kadarki son iki haftada yüzde 30’dan fazla düştü.