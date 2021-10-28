El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 420 yeni Bitcoin aldıklarını duyurdu. Bukele 1 saat sonra Twitter üzerinden yaptığı bir başka açıklamada ise “Hahaha yeni aldığımız Bitcoin’den şimdiden kâr ettik” ifadelerini kullandı.

Dünyada Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador’da devlet alımlara devam ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 420 yeni Bitcoin aldıklarını açıkladı. Bukele, açıklamasında “Uzun bir bekleyişti ancak değdi. Dipten alım yaptık” ifadelerini kullandı.

Bukele 1 saat sonra yaptığı bir başka açıklamada ise “Hahaha yeni aldığımız Bitcoin’den şimdiden kâr ettik” ifadelerini kullandı.

Bukele ilk açıklamasını yaptığında Bitcoin 58.400 dolar civarındaydı. Bugün 10.15 itibarıyla ise 58.980 dolara çıktı. Son alınan 420 yeni Bitcoin’in ortalama hangi fiyattan alındığı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Bu son alımla beraber El Salvador hazinesinde toplam Bitcoin sayısı 1.120’ye yükseldi. Bugünkü fiyatlamayla bu rakam 66.2 milyon dolara denk geliyor. Hükümet bundan önce son alımı 20 Eylül’de 150 Bitcoin ile gerçekleştirmişti. (Habertürk)