ABD’nin en büyük bankaları arasında yer alan Bank of America, bazı müşterilerinin Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdi.

Bank of America, belirli müşterilerine Bitcoin’de vadeli işlem hizmeti sunmayı onayladı.

Coindesk’in bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, vadeli piyasada marjların yüksek olmasının da etkisiyle bazı müşterilerinin işlemlerine onay verdi.

BofA’nın onay konusunda tutucu bir yaklaşım sergilemesi de dikkatleri üzerine çekti. Onayın ardından sadece 1 ya da 2 müşterinin işlemlerinin gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Goldman Sachs ve Citigroup da, geçtiğimiz aylarda zengin özel servet müşterilerine yönelik Bitcoin açma girişimlerini duyurmuşlardı.