ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan, Bitcoin için yeni fiyat tahmini geldi. Goldman Sachs’a göre Bitcoin, yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam ederek 100 bin dolar seviyesine çıkabilir.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor. Yatırıma uygun altının değerinin ise 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in “değer saklama aracı” pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde “varsayımsal olarak” yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100.000 doların biraz üzerine çıkabilir.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 60 değer kazanan Bitcoin, bu sabah 46 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.