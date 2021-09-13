ABD’li perakende şirketi Walmart’ın Litecoin ile anlaşma sağladığı yönündeki haberi yalanlandı. Hızlı yükselen Litecoin fiyatı haber öncesi seviyesine döndü.

Bloomberg’te yer alan habere göre kripto para piyasası Walmart’ın Litecoin ile ortaklık kurduğu yönündeki haberin yalanlamasıyla sarsıldı.

Walmart, ortaklık haberlerinin gerçek olmadığını, haberin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili araştırma yaptıklarını söyledi. Ortaklık iddiasının ardından Litecoin’in değeri 175 dolardan 235 dolara kadar sıçramıştı.

Daha önce Walmart’ın 1 Ekim’den itibaren e-ticaret platformlarında Litecoin ile ödeme seçeneği sunacağı iddia edilmişti.

Litecoin’in onaylı Twitter hesabı da Litecoin ve Walmart arasında ortaklığı ilan eden basın açıklamasıyla bağlantılı bir tweet’i silmişti.