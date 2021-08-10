Bitcoin ile alışveriş dönemi sinema salonlarında da başladı. ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden American Movie Classics (AMC), Bitcoin ile bilet satışı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından AMC hisseleri yüzde 4’ten fazla yükseldi.

AMC’nin CEO’su Adam Aron, “Bitcoin hakkında bundan önceki 10 yılda öğrendiğimden daha fazlasını 6 ayda öğrenmek zorunda kaldım” diye konuştu.

CNN Business’ta yer alan habere göre Aron, “Bitcoin’i kabul etmek için her türlü programlamayı yapmak zorundayız. Şu an ABD sinemalarımızda Apple Pay ve Google Pay için kod yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Müşteriler biletlerini çalışmalar tamamlandığında çevrim içi olarak Bitcoin ile satın alabilecek.

Karar sonrası hisseleri değer yükseldi

Bu açıklamaların ardından AMC’nin hisseleri yüzde 4’ten fazla yükseldi. Bitcoin’in fiyatı ise saat 15:22 itibarıyla 45 bin 703 dolardan işlem görüyor.