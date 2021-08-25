Independent’ın haberine göre yeni bir araştırma, Afganistan’da Bitcoin’in benimsenme oranının, Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin getirdiği ekonomik kargaşanın ortasında geçen yılda aniden arttığını gösteriyor.

Afganistan, Chainalysis’in 2021 Küresel Kripto Benimseme Endeksi‘nde 154 ülke arasında 20. sırada yer alıyor ve ülke geçen yıl listede yoktu.

Vietnam, “sıradan insanlar” tarafından kripto para biriminin benimsenme oranını ölçmeyi amaçlayan bu yılki endeksin ilk sırasında yer alırken Afganistan Orta Asya ülkeleri arasında en yüksek puanı aldı.

Endeks, kripto para birimlerinin genel olarak oranının son 12 ayda küresel olarak yüzde 800’den fazla arttığını, bu oranın büyük ölçüde gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklandığını gösteriyor

Çalışmayı detaylandıran blog paylaşımında ise şu ifadeler yer alıyor:

Verilerimiz, dünya çapında giderek daha fazla ülke sakinlerinin kripto para kullanmaya başladığını veya mevcut benimseme oranında artışı gösteriyor.

Birçok gelişmekte olan piyasa devalüasyonla karşı karşıya kalıyor ve bu da sakinlerini tasarruflarını korumak için kripto para birimi satın almaya yönlendiriyor. Bazıları ise bireysel havaleler için, ithal etmek, satmak, mal satın almak gibi ticari kullanımlarda uluslararası işlemleri yürütmek için kripto para birimini kullanır.

Google Trends verileri ise “Bitcoin” ve “kripto” gibi terimlere yönelik aramaların geçen yılda keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.

Independent’ın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Taliban’ın Afganistan hükümetini devirmesi, birçok kişiyi bankaların kapanması, nakit sıkıntıları ve önde gelen havale sağlayıcılarından uluslararası para transferlerinin askıya alınması gibi nedenlerin bir araya gelmesiyle mali yıkımla karşı karşıya bıraktı. ABD de merkez bankası rezervlerindeki yaklaşık 9 milyar doları (yaklaşık 76 milyar TL) dondururken Afgan para biriminin devalüasyonu ülkede temel ürün ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ekonomi uzmanları, Afganlar için hiperenflasyon riski ve ekonomi genelinde bu yıl yüzde 20’lik bir daralma yaşanacağı uyarısında bulundu.

Bitcoin gibi kripto para birimlerinin merkeziyetsiz yapısı, birikimlerini depolamak veya fonlarını yurt dışına taşımak isteyen Afgan yurttaşlar için kripto parayı cazip bir seçenek haline getiriyor”

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