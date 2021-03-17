Avrupa Merkez Bankası, son dönemde rekor seviyelere yükselerek dikkatleri üzerine çeken Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili ‘lale çılıgınlığı’ benzetmesinde bulundu.
Euronews’ta haberine göre Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson’un sosyal medya üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlaması için bir soru-cevap programı düzenledi. Frank Elderson’un masasında bulunan lale çiçeklerini kasteden bir kullanıcıdan “Hangisi daha değerli, masadaki çiçekler mi yoksa Bitcoin mi?” sorusu geldi.
Kurumun sosyal medya hesabından söz konusu soruya verilen yanıtta “Laleler güzel çiçeklerdir. 17. yüzyıldaki ‘lale çılgınlığını’ hatırlayanınız varsa…Bu aynı zamanda fiyatın, hakiki değeri yansıtmadığın da bir örneği” denildi.
Avrupa Merkez Bankası, kullanıcının sorusuna verdiği yanıtla, Bitcoin’e yönelik son aylarda görülen ilgiyle beraber fiyatının rekor seviyelere yükselmesini 17. yüzyıldaki ‘lale çılgınlığı’ ya da ‘lale balonu’ olarak adlandırılan olaya benzetmiş oldu.
‘Lale çılgınlığı’ nedir?
Tarihe ‘Lale çılgınlığı’ olarak geçen dönem için Vikipedi’de şu bilgilere veriliyor:
Lale çılgınlığı, diğer adlarıyla Lale balonu, Lale spekülasyonu, Hollanda Altın Çağı’nda lale (Tulipa) soğanlarının fiyatlarının aniden aşırı derecede yükselip çöküşe geçtiği döneme verilen isim.
Şubat 1637’de Lale Çılgınlığı’nın doruk noktasında laleye dayalı sözleşmeler yetenekli bir zanaatkarın yıllık gelirinin 10 katına satılmıştır. Bu olay genelde tarihteki ilk spekülatif balon (veya ekonomik balon) olarak bilinir.[3] Lale çılgınlığı terimi günümüzde varlık fiyatlarının gerçek fiyatlarından sapmasını ifade eden bir benzetme olarak kullanılmaktadır.
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