Avrupa Merkez Bankası, son dönemde rekor seviyelere yükselerek dikkatleri üzerine çeken Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili ‘lale çılıgınlığı’ benzetmesinde bulundu.

Euronews’ta haberine göre Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson’un sosyal medya üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlaması için bir soru-cevap programı düzenledi. Frank Elderson’un masasında bulunan lale çiçeklerini kasteden bir kullanıcıdan “Hangisi daha değerli, masadaki çiçekler mi yoksa Bitcoin mi?” sorusu geldi.

Kurumun sosyal medya hesabından söz konusu soruya verilen yanıtta “Laleler güzel çiçeklerdir. 17. yüzyıldaki ‘lale çılgınlığını’ hatırlayanınız varsa…Bu aynı zamanda fiyatın, hakiki değeri yansıtmadığın da bir örneği” denildi.