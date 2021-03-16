Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız” diye konuştu. Elvan, dijital para konusunda Merkez Bankası’nın çalıştığını belirterek, “Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var.” dedi.

Bakan Lütfi Elvan, AA Editör Masası’nda “Ekonomi Reformları” ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, “Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı’nı oluşturduk.” diyerek, “Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.” ifadesini kullandı.

“Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı’na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.” ifadesini kullanan Bakan Elvan, “Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı’nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız.” şeklinde konuştu.

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceklerini, Ekonomi Reform Programı’nın detaylarını paylaşacaklarını kaydeden Elvan, “Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye’nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.” dedi.

“Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik”

Bakan Elvan, “Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.” ifadesini kullandı.

Takvimi hazırladıklarını belirten Elvan, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programını ve takvimi paylaşacaklarını söyledi.

850 bin esnafa vergi muafiyeti

Bakan Elvan: 850 bin esnafı kapsayan basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin ise, “İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.” dedi.

“Kamu Filo Yönetim Sistemi’ni geliştirdik”

Kamu Filo Yönetim Sistemi’ni geliştirdiklerini belirten Elvan, kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracaklarını söyledi.

“Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.” diyen Bakan Elvan, “Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.” ifadesini kullandı.

“Kamu ihalelerinde sertifikasyon sistemi getiriyoruz”

Bakan Elvan, kamu ihaleleri ile ilgili, “Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.” diyerek, “Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirliğin önemli olduğunu belirten Elvan, “Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” dedi.

“Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz”

“Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz.” ifadesini kullanan Elvan, “Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.” şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacının, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Elvan, “Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu son derece yönetilebilir durumda.” dedi.

“Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankasının elini güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek.” ifadesini kullanan Bakan Elvan, “Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulmasını arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor”

Bakan Elvan, “Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık.” diyerek, “Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var.” şeklinde konuştu.

“TÜİK’e müdahale etmemiz söz konusu değil”

Elvan, “Hiçbir şekilde TÜİK’e müdahale etmemiz söz konusu değildir. TÜİK’i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz, en kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz.” dedi.