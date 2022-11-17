Binance Asya Bölge Başkanı Gleb Kostarev, Türkiye’nin çok büyük bir kripto para merkezi olmak için her şeye sahip olduğunu söyledi.

Kostarev ve Binance Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mücahit Dönmez basın tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kostarev, Binance olarak 180 ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydederek, “Türkiye, grup içerisinde ilk 10’da yer alıyor. Filipinler ve Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz. Tabii büyüyeceğimiz başka ülkeler de mevcut. Türkiye ise çok büyük bir kripto merkezi olmak için her şeye sahip.” dedi.

Regülasyonların bunun önemli bir parçası olduğunu aktaran Kostarev, uygun regülasyonların bu işin büyümesine yardımcı olacağını ve dünyada da kesinlikle daha fazla regülasyon beklediklerini ifade etti.

Kostarev, bulundukları ülkelerde regülasyon olması durumunda bir kurum olarak uyumluluk göstermeleri gereken çalışan kişi sayısı, sermaye yeterliliği gibi konuların olduğuna dikkati çekerek, “Bu konuların tamamında var olduğumuz ülkenin yasalarına tabi olarak çalışmalarımızı sürdürmekten memnuniyet duyarız.” şeklinde konuştu.

Bu alandaki regülasyonlarda vergi konusunun önemli olduğunu kaydeden Kostarev şöyle devam etti:

“Örnek vermek gerekirse; Endonezya ve Hindistan’daki regülasyonlarda işlem başına vergi gibi bir düzenleme var. Hindistan’da herhangi bir cüzdandan başka bir cüzdana para gönderdiğinizde yüzde 1 vergi alınıyor. Ve bu da oradaki yerel endüstriyi, yerel kripto pazarını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden bu ülkelerdeki yerel işlem hacmi düştü. Portekiz gibi iyi örnekler de var. Buradaki düzenlemeler vergi anlamında sektörü dar boğaza sokmayacak şekilde düzenlenmiş. Bu durum Portekiz’deki istihdamı da olumlu etkiledi.”

Kostarev, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde ocak ayında Ankara’da bir toplantı düzenlendiğini belirterek, sektörün tüm paydaşları olarak kendilerini dinleyerek görüş alışverişinde bulunulduğuna dikkati çekti ve kendilerine konu üzerinde çalışıldığının iletildiğini bildirdi.

Binance olarak, kullanıcılarını olağanüstü durumlarda korumak için 2018 yılında Güvenli Varlık Fonu (SAFU) adında bir acil durum sigorta fonu kurduklarını ifade eden Kostarev, “Biz elde ettiğimiz gelirlerin belirli bir kısmını SAFU’da topluyoruz. Fonun güncel ulaştığı büyüklük, 1 milyar dolar. Bu 1 milyar doların tek amacı da şu; diyelim ki olağanüstü bir durum oluştu ve bundan dolayı bir zarar oluştu. O zarar tamamen kullanıcılarımız için ayırdığımız bu havuzdan karşılanıyor ve kullanıcı mağdur olmuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin blokzinciri alanında bölgede merkez haline gelmesini istiyoruz”

Binance Türkiye CEO’su Mücahit Dönmez de “Türkiye’nin blokzinciri alanında bölgede bir merkez haline gelmesini istiyoruz.” dedi. Binance’ın, bugün dünyada blokzinciri ekosisteminin öncüsü konumunda olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

“Biz, sadece bir kripto varlık borsasından borsadan ibaret değiliz. Kripto varlık borsası olma kısmı Binance’nin yaptığı işlerden sadece birisi. Bir blok zinciri ekosistemi inşa ettik ve bu ekosisteme her geçen gün yatırım yaparak gelişim kaydediyoruz. İçinde, bu alandaki eğitimi destekleyen Binance Akademimiz, sektör araştırmalarının yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük inisiyatiflerinin gerçekleştiği Binance Charity gibi bir çok alanda girişimlerimiz söz konusu. Amacımız blokzinciri teknolojisini toplumun yararına kullanabilecek yeni alanlar bulmaya ve geliştirmeler yapmaya devam etmek.”

Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu bir araya getirdiklerini hatırlattı ve Bakan Nebati’nin yaklaşımının kendilerini son derece memnun ettiğini kaydetti.

Nebati’nin, bu yeni ve önemli teknolojiden uzak durmak istemediğini ve hatta bu alanda takip edilen, öncü bir ülke olmak istediklerinin altını çizen Dönmez, “Çok pozitif bir görüşmeydi, beklentilerimiz karşılıklı olarak örtüştü.” değerlendirmesini yaptı.