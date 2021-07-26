Binance CEO’su Changpeng Zhao, ABD’deki ortakları Binance US’in halka arzı değerlendirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’nin CEO’su Changpeng Zhao, Binace US’in halka açılabileceğini söyledi.

Tayland’da Siam Commercial Bank’ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikmte konuşan Zhao, “ABD’deki ortağımız potansiyel halka arzı değelendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil” diye konuştu.

Zhao, Binance’nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platform; Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere, Çin ve İtalya’da yakın zamanda peş peşe hakkında alınan kısıtlama ya da yasak kararlarıyla gündeme gelmişti.