Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtti.

FTX’in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, “Kullanıcıları korumak adına, FTX.com’u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık.” ifadesini kullandı.

Binance’in rakibi FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried de gelişmeyi doğrulayarak, “Binance ile FTX.com için stratejik bir işlem üzerinde anlaşmaya vardık.” dedi.

Binance ile FTX arasında sorunların yaşandığına dair basında bazı haberlerin çıktığına işaret eden Bankman-Fried, “Binance, düzenleyicilerle sektör arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışırken, daha merkezi olmayan küresel bir ekonomiye bağlı olduklarını defalarca gösterdi.” yorumunda bulundu.

Her iki taraf da anlaşmanın detaylarını paylaşmadı.

Zhao’un FTT hamlesi FTX’te likidite sorunu yaratmıştı

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT kripto para borsalarında yüzde 40’a yakın değer kaybederek 15 dolara kadar gerilemişti.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşadıklarını bildirmişti.

Bitcoin sert düştü

Satın alma haberleri sonrası Bitcoin’in fiyatı yüzde 12,7’lik sert düşüşle 21 bin dolar seviyelerinden 17 bin 200 dolara kadar geriledi. Saat 09:42 itibarıyla 18 bin 300 dolardan işlem görüyor.