Çin, önde gelen kripto para borsası Binance’ı kara listeye alarak işlemleri yasakladı.

Çin, kripto para borsası Binance’ı yasaklı listesine aldığını açıkladı.

Erişimi kısıtlayan harika güvenlik duvarı, bir sanal özel ağ (VPN) hizmeti kullanılarak atlanabilir.

Geçen aydan bu yana, Çin’deki kripto para kullanıcıları, olası sansür raporları arasında Baidu (NASDAQ:BIDU), Weibo (NASDAQ:WB), Zhihu ve Sogo gibi Çin internet hizmetlerinde popüler kripto para borsalarına erişemedi. Ancak Binance’in rakipleri Huobi ve OKEx, Çin’de hala çalışır durumda.