Elon Musk, Twitter Inc.’in 44 milyar dolarlık devralınması için dünyanın en büyük yatırımcılarından bazılarından yaklaşık 7,1 milyar dolarlık yeni finansman taahhüdü aldı. Yeni destekçiler arasında, başlangıçta anlaşmaya karşı çıkan twitter yatırımcısı Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal var. Perşembe günkü SEC dosyasında adı geçen yatırımcılar arasında kripto borsası Binance, Brookfield, Fidelity Management & Research ve Qatar Holding de yer alıyor.

Perşembe günü yayınlanan SEC belgesi Sequoia’nın 800 milyon dolar katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Musk’ın kripto sevgisi biliniyor. Binance, 500 milyon dolar taahhüt etti.

Musk’ın teklifini destekleyen diğer yatırım firmaları arasında 375 milyon dolar katkıda bulunan Qatar Holding ve 316 milyon dolar taahhüt eden Fidelity yer alıyor.

Musk ayrıca, Tesla’da büyük bir hissesi olan ve yönetim kurulunda yer alan Oracle Corp. kurucu ortağı Larry Ellison’ın da desteğini almış görünüyor. Ellison Musk’ın devralınmasını finanse etmek için 1 milyar dolar taahhüt etti.

PRENS TALAL DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞTI

Dosyada listelenen destekçiler arasında, Musk’ın önerilen satın alımını desteklemek için toplam 1,9 milyar dolarlık hisse taahhüdünde bulunan mevcut Twitter yatırımcısı Kingdom Holding Company’nin yönetim kurulu başkanı Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal da var. Musk’ın satın alma girişimine daha önce karşı çıkan milyarder yatırımcı Prenses Talal, 34,9 milyondan fazla hissesini anlaşmaya dahil etmeyi kabul etti.

Musk ayrıca Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey ile hisselerinin bir kısmının satın almaya katkıda bulunma konusunda görüşmelerde bulunuyor.

Daha önceki bir SEC başvurusunda Musk, 21 milyar dolarlık öz sermaye ve 12,5 milyar dolarlık marj kredileri dahil olmak üzere anlaşmaya şahsen 33,5 milyar dolar taahhüt etmişti. Ancak son belge Musk’ın marj kredi tutarının 6.25 milyar dolara düşürüldüğünü ve finansman taahhüdünün 27.25 milyar dolara revize edildiğini gösteriyor.

Finansman taahhüdünde bulunan isimler şöyle…