FTX’in iflasının etkileri henüz aşılamazken kripto para piyasasında yeni bir kapanma haberi geldi. 186 milyon aktif kullanıcısı bulunan kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Bitfront müşterileri coinleri 31 Mart 2023’e kadar çekilebilecek.

Japon sosyal medya şirketi LINE tarafından finanse edilen kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Bitfront sitesinde yer alan açıklamada “Hızlı bir dönüşüm yaşayan sektördeki zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen Bitfront’u kapamamız gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile ödemelerin bugün itibariyle durdurulduğu Bitfront’tan müşteri coinleri 31 Mart 2023’e kadar çekilebilecek. 31 Mart sonrasında coin çekilişleri ise sona erecek ve kullanıcı bilgileri silinecek.