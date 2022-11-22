Kripto varlık piyasası FTX’in iflasının yarattığı depremin artçı şoklarını hissetmeye devam ederken, bir başka şirketin iflası daha gündeme geldi. Dijital varlık aracı kurumu Genesis’in fon olmadan iflas bayrağını çekeceği ifade edildi. Şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğu belirtiliyor.

Kripto varlık piyasası zor durumdaki şirketlerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor.

FTX’in gürültülü iflas sürecinin tozu yere inmeden bir şirketin daha iflas yolunda olduğu belirtildi Bloomberg HT’de yer alan habere göre FTX’te yaşananların ardından çekimleri askıya alan dijital varlık aracı kurumu Genesis’in fon olmadan iflas edeceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar şirketin kredi birimi için yeni finansman arayışında olduğunu ve bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda potansiyel yatırımcılarını iflas başvurusu yapacağı yönünde uyardığını belirtti.

Kaynaklar şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğunu ifade etti. Şirketin bu fon arayışında şu ana kadar başarılı olamadığı ve başarısız girişiminde sektörün balinası Binance’in de kapısını çaldığı belirtildi.

FTX hesabında 175 milyon doları kalan Genesis 10 Kasım’dan itibaren çekimleri durdurmuştu.

Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Genesis sözcüsü derhal iflas başvurusunda bulunma yönünde bir planları olmadığını söyledi.