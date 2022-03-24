Tayland’da piyasa düzenleyicisi kurum, 1 Nisan’dan itibaren dijital varlıkların mal ve hizmet alımı ödemesi yapmak için kullanılmasını yasaklayan kurallar yayınladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) yapılan açıklamada, söz konusu adımın SEC ile Tayland Bankası (BOT) arasındaki görüşmeler neticesinde, ‘Tayland’ın finansal istikrarını ve genel ekonomisini etkileyebileceği için dijital varlık işletmecileri tarafından bu tür faaliyetlerin düzenlenmesi ihtiyacı üzerine’ atıldığı belirtildi.

Euronews’te yer alan habere göre yayınlanan talimat gereği, bu tür hizmetleri sağlayan dijital varlık işletmecilerinin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yeni kurallara uyması gerekiyor.

BOT (Bank of Thailand), daha önce müteaddit defalar yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerini ödeme aracı olarak istemediğini bildirmişti.

Banka, gün içerisinde bankaların dijital varlıkları için getirilen düzenleyici yönerge ile ilgili brifing verecek.