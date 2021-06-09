Nisanda 64 bin doların üzerine çıkan, mayıs ayında sert düşüşler yaşanan Bitcoin’de kan kaybı sürüyor. Bitcoin’de 30 bin doların kritik seviye olduğuna işaret eden uzmanlar, bunun kırılması halinde 20 bin dolara düşeceğine dikkat çektiler.

Bitcoin, hafta başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 33 bin dolar civarına kadar gerilerken Ethereum yüzde 8’den fazla düşüşle 2 bin 400 dolar civarında bulunuyor.

Bitcoin’in 50 günlük ortalaması 100 günlük ortalamasını aşağı yönlü kestiğinden beri kripto paranın 200 günlük ortalaması yeni bir direnç haline gelmiş durumda.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Bitcoin’in 50 günlük ortalaması 200 günlük ortalamasını da aşağı yönlü kesmeye doğru ilerlerken bu uzun vadeli bir düşüş eğilimine işaret eden ölüm kavşağının oluşacağı anlamına geliyor.

ABD’de hükümetin Colonial Boru Hattı’na yapılan siber saldırıda verilen tüm fidyeleri geri aldığını açıklaması, hükümetin kripto paralar üzerinde kontrolünün sınırlı olmadığına dair endişeleri körükleyerek piyasalar üzerinde baskı yaratmıştı.

“Yeni hedef 20 bin dolar olabilir”

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise 30 bin doların kritik bir seviye olduğunu ve bunun kırılması halinde satışların hızlanacağını belirtti.

Tallbacken Capital Advisors’dan Mihael Purves br Evercore Teknik Stratejisti Rich Ross da aşağı yönlü bir kırılma durumunda yeni hedefin 20 bin dolar olabileceğini belirtti.

Bitcoin Mayıs ayındaki düşüşlerle birlikte yıl başından bu yana getiride geleneksel varlıkların gerisine düştü. Bloomberg Emtia Endeksi’nin altına gerileyen Bitcoin, MSCI küresel hisse piyasaları endeksinin de altına doğru ilerliyor.