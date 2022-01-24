Kripto para birimi Bitcoin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileriyle yatırımcıların dünya çapında riskli varlıkların satışlarını artırmasıyla “Temmuz 2021’den bu yana kaydedilen en düşük seviye”yi gördü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Saat 22:44 itibarıyla 35 bin 817 dolardan işlem görüyor.

2 bin 160 dolara kadar gerileyen Ethereum’un fiyatı da şu dakikalarda 2 bin 356 dolarda.

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed’in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa’daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı.

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti.

Analistler, Fed’in çarşamba günü sona erecek yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajların piyasaların odağında olduğunu belirtti.