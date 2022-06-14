Kripto paralardaki erime sürüyor… Bitcoin, Salı günü Asya’da kısa bir süreliğine 21.000 doların altına düştü ve ardından hafifçe toparlandı.

CNBC’nin haberine göre dünyanın en büyük kripto para birimi son 24 saatte yaklaşık %14 düşerken, ethereum aynı dönemde %12′den fazla düşüş gördü. Bitcoin Salı günü Asya’da yaklaşık 21.800 $ seviyesini test etti.

Kripto varlıkları, Celsius ve Binance gibi ticaret platformlarının açıklamalarının da etkisiyle pazartesi günü sert düşüşler yaşadı.

En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Celsius, hesaplar arasındaki para çekme, takas ve transferlerin “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle durdurulacağını ve bu hareketin “likidite ve operasyonları istikrara kavuşturmak” anlamına geldiğini söylemişti

Bu arada, dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün “birikmeye neden olan sıkışmış bir işlem nedeniyle” üç saatten fazla bir süre boyunca bitcoin çekimlerini durdurdu.

CoinMarketCap verilerine göre, kripto para birimlerinin piyasa değeri Şubat 2021′den bu yana ilk kez Pazartesi günü 1 trilyon doların altına düştü. Son günlerde piyasadan yaklaşık 200 milyar dolar silindi.

Kripto satışları, dünyanın dört bir yanındaki büyük merkez bankalarının enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını artırması; yatırımcıların potansiyel küresel durgunluk korkusu nedeniyle riskli varlıklardan genel olarak kaçınmasıyla gerçekleşti.

CNBC’den Steve Liesman’a göre, ABD Merkez Bankası’ndaki politika yapıcılar şimdi bu hafta 75 baz puanlık bir faiz artışı fikrini düşünüyorlar. Bu, tahmin edilen 50 baz puanlık artıştan daha büyük.

Bitcoin, Kasım 2021′deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %70 düşmüş durumda.