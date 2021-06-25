Çin’den gelen haberlerle haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları toparlanmaya başladı. Piyasalar son 24 saatte yüzde 5 artış göstererek 1.43 trilyon dolara yükseldi.

Saat 9.40 itibariyle Bitcoin yüzde 3,95 değer kazandı. BTC’nin fiyatı 34 bin 334 dolara yükseldi.

Son bir haftanın en büyük kaybını yaşayan para birimlerinin başında Ethereum geliyor. ETH’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 2.1 artsa da 2 bin doların üzerine çıkamadı. ETH şu anda 1963 dolardan işlem görüyor.

Sert düşen para birimlerinden bir diğeri olan Dogecoin iki gündür toparlanma yaşıyor. DOGE’un fiyatı yüzde 16 artarak 27 cent oldu.

Ripple cephesinde de toparlanma işaretleri görülüyor. XRP’nin fiyatı yüzde 3 artarak 66 cent’e yükseldi.

Bitmain Spot Cihaz Satışını Durdurdu

Öte yandan Çin’in Bitcoin madencilerine yaptığı baskı ve yasaklama, madencilik cihazı satan kişileri de sıkıntıya soktu.

Kısıtlamaların ardından elinden madencilik cihazını çıkartan madenciler cihazlarını ikinci el piyasasına bıraktı. Piyasa ucuz ikinci el cihazla dolunca firmalar zarar etmeye başladı. Bunun sonucunda Bitmain, cihaz satışını durdurduğunu açıkladı.