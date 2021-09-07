El Salvador, bugün itibarıyla dünyada Bitcoin’i tedavüle koyan ilk ülke oldu. Salvador Başkanı Nayib Bukele, toplamda 400 Bitcoin’lerinin olduğunu açıklarken, hükümet ulusal dijital cüzdanı Chivo’ya kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurmuştu. Bitcoin, bu sabah yüzde 1.8 yükselişle 52.600 dolara ulaştı.

Kripto para tarihinde bugün bir ilk yaşanıyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibarıyla Bitcoin’i tedavüle koyan ilk ülke oldu. Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanıma alan ülkede işletmeler kripto paraları kabul etmek zorunda olacak ve hükümet vergi ödemelerini dahi kripto para ile kabul edebilecek. Başkan Bukele, bu uygulamayla beraber daha çok insanı finansal sistemin içerisine çekmek ve para transferini daha ucuz hale getirmek istiyor.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, toplamda 400 Bitcoin aldıklarını duyurdu. Şu ana kadar alınan kripto paraların piyasa değerinin 20 milyon dolar olduğu tahmin edilirken Bukele daha fazla kripto para almayı hedeflediklerini söyledi.

Chivo’ya kayıt olana 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin

El Salvador’da hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdanı Chivo’ya kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoinlik (yaklaşık 155 bin dolar) yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

52 bin doları aştı

Bitcoin bu tarihi günün sabahında yüzde 1.8 yükselerek 52.600 doları gördü. Saat 10:20 itibarıyla 52,290 dolar seviyelerinde işlem görüyor.