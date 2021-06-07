El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’i ülkesinde yasal para birimi haline getireceğini söyledi. Bukele’nin planı Kongre tarafından desteklenirse, El Salvador dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.
BBC Türkçe’nin haberine göre Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları’yla birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin’in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular’ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söylüyor.
Bukele, “Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak” görüşünde. Yasal düzenlemeyi gelecek hafta Kongre’ye göndereceğini belirten Bukele, tasarının geçmesi halinde, banka hesabı bulunmayan halkın yüzde 70’ine mali hizmetlerin açılmış olacağını vurguladı.
El Salvador’un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 20’sini oluşturuyor. İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor ve paranın gönderilen kişi tarafından şahsen alması gerekebiliyor.
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