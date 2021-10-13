Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Çin’deki müşterilere artık hizmet vermeyeceğini ve yuan paritelerini işlemden kaldıracağını açıkladı. Kararın ardından Bitcoin yüzde 3’ten fazla düştü.

Binance tarafından yapılan açıklamada, yuan bazlı işlemlerin 31 Aralık’tan itibaren durdurulacağı ve Çinli kullanıcıların hesaplarını ‘yalnızca para çekme’ moduna geçirileceği belirtildi.

Binance’in duyurusunun ardundan Bitcoin düşüşe geçti. Bitcoin, saat 15.55 itibarıyla yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 55 bin dolara kadar geriledi.

Diğer platformlar da çekiliyor

Çin Merkez Bankası 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.

Binance Çin’de kurulmuş bir kripto para işlem platformu olsa da, hükümetin kripto paraya sıkı düzenlemeler getirmesinin ardından 2017’de ülkeden çıkmıştı.

Çin’de kurulmuş diğer başka bir büyük kripto para borsası OKEX de bugün yaptığı açıklamada 2017’den itibaren esas faaliyetlerini uluslararası piyasalara kaydırdığını ve Çin’de tanıtım yapmayı ve hizmet vermeyi durdurduğunu belirtti.

Çin’in en büyük kripto borsası Huobi de geçen ay ülkedeki operasyonları 31 Aralık’ta durduracağını duyurmuştu.