Bitcoin bugün yüzde 8 düşüşle 42.8 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki, bitcoin neden düştü?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Şahin tonda FOMC tutanakları, endeks ve kripto paraları aşağıya çekti” diyor. Süllü, en büyük kripto para üreticilerinden Kazakistan’daki gelişmelere de dikkat çekiyor.

Süllü’nün yorumları şöyle: “14-15 Aralık tarihli FOMC toplantısına ilişkin yayımlanan tutanakları piyasa oldukça şahin buldu. İstihdam piyasasının sıkı olduğu ve 8,8 trilyon dolarlık bilançonun ‘yüklü’ şekilde azaltılması gerektiği belirtildi. Aralık ayındaki toplantıda yayımlanan beklentilerin yer aldığı projeksiyonda da FOMC üyeleri 2022’de üç faiz artışını işaret etmişti. Dünkü tutanakların ardından ilk kez Fed’in mart ayında faiz artırma olasılığı %70’in üzerine çıktı. Yarın açıklanacak ABD ortalama saatlik kazançlar-tarım dışı istihdam-işsizlik oranı verileri oldukça önem kazandı. Eğer veriler kuvvetli bir şekilde ‘sıkı’ istihdam piyasasını destekliyorsa bundan sonrası için ‘şahin’ fiyatlama daha da ağırlık basacak.

Kazakistan, Çin’den sonra en büyük Bitcoin üreticisi ve oradaki enerji maliyetleri ile birlikte olaylar da takip ediliyor.

Dünkü düşüşle birlikte Bitcoin %7 civarında geriledi ve kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara gerileyerek son iki haftada 300 milyar dolar kadar değer kaybetti. 42.000$ seviyesinde gördüğümüz Bitcoin bu bölgelerde oldukça kritik önem taşıyor. 2021’de bireysellerin yoğunlukla aldığı fiyat aralığı 40.000-45.000$ seviyesiydi. 59 şirketin alım ortalaması ise 30.000-35.000$ bölgesiydi. Teknik olarak zirveden itibaren var olan alçalan trend 42.000$ seviyesinden geçmekte. Bu nedenle geldiği noktalarda tutunabilirse yeniden 50.000$ bölgesine tepkiler gelebilir.”

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