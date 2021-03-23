Bitcoin fiyatları, Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen’in kripto paranın maliyetli ve istikrarsız olduğuna dair açıklamaları sonrası sert düştü.

Norveç dünyada en az nakit para kullanan ülke olurken, Norveç Merkez Bankası başkanı insanların alternatif olarak Bitcoin’e yönelmemesini söyledi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Bitcoin fiyatları açıklama sonrasında yüzde 7’den fazla değer kaybederek neredeyse 58 bin dolardan 53 bin 559 dolara kadar geriledi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oystein Olsen, Bitcoin’in merkez bankaları tarafından kontrol edilen paranın yerini almasının akıl almaz olduğunu söyledi.

“Bitcoin çok kaynak yoğun, maliyetli ve istikrarını koruyamayan bir para birimi” diyen Olsen, merkez bankası ve merkez bankasının yarattığı para biriminin ana amacının istikrarı korumak olduğunu belirterek Bitcoin’in bunu sağlamadığını vurguladı.