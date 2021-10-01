Bitcoind, Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Fed’in kripto parayı yasaklamayı düşünmediği açıklamasıyla yükselişe geçti. Bitcoin 47 bin dolar seviyesini aştı, Ethereum da 3 bin 200 doların üzerine çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın kripto paraları yasaklamak gibi bir niyeti olmadığını fakat düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü açıklaması kripto piyasasındaki yükselişte etkili oldu. Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 98’i dolar bazında yükseliş kaydetti.

Bitcoin (BTC) yüzde 9,65 yükselişle 47 bin 274 dolara çıktı. Ethereum (ETH) yüzde 8,20 arttı. 3 bin 219 dolardan işlem görüyor. Ripple (XRP) yüzde 9 artışla 1,025 dolar seviyesine çıktı. Dogecoin (DOGE) yüzde 6’ın üzerinde yükselişle 21 cente ulaştı.