Kripto para birimi Bitcoin, 68 bin dolar barajını aşarak rekor tazeledi.

Kripto para piyasaları hafta başındaki yükselişini devam ettiriyor. Kripto para piyasasının büyüklüğü dün 3 trilyon doları geçerek rekor kırmıştı.

20 Ekim’de 67 bin doları gören Bitcoin de, bu sabah 68 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Saat 09.35 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,89 yükselişle 67 bin 972 dolardan işlem görüyor. Son bir ayda yüzde 50’den fazla yükselen Ethereum da yüzde 2 artışla 4 bin 810 dolara çıktı.