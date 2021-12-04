Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girdi. Bitcoin 55.900$ seviyelerinden 41.200$ seviyelerini gördü ve son 24 saat yüzde 25 civarında geriledi. Peki, kripto paralar neden düştü? İşte görüşler

BITCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto paralarda çift haneli düşüş için şu yorumları yapıyor:

Piyasalar, Omicron’un beklenenden daha ciddi bir konu halini alması, Evergrande’nin dün gece hükümetten acil yardım talep etmesi ve Fed’in ikinci çeyrekte varlık alım programını bitirerek faiz artırım beklentilerinin yükselmesi eşliğinde sert dalgalanmalar yaşıyor. Bunun en büyük örneğini de kripto paralarda görüyoruz.

Bitcoin’in 55.000$ seviyelerine kadar olan sürecinde yaklaşık iki haftadır yönsüz seyirler oluştu. Bu durum kaldıraçlı piyasanın şişmesine ve her iki yönlü pozisyonların katlanmasını sağladı. Ancak kripto paraların kurumsallaşması nedeniyle makro tarafta yaşanan gelişmeler ve gece saatlerinde Evergrande krizinin yarattığı kriz havası satış pozisyonlarının hakim gelmesi ile zincirleme bir şekilde kapanan kaldıraçlı alım kontratları (long squeeze diyoruz) Bitcoin ve altcoinleri aşağı yönde baskıladı, böylelikle Bitcoin 55.900$ seviyelerinden 41.200$ seviyelerine kadar son 24 saat içinde değişim gösterdi, yüzde 25 civarında geriledi.

Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde 400 bin trader pozisyonunu stopladı ve 2,5 milyar dolar piyasadan silindi. Bu rakam 6 Eylül’de 3,1 milyar dolardan sonraki en büyük likiditasyondu.

6 Eylül’de Bitcoin 52.900$ seviyesinden 39.800$ seviyesine kadar düşmüştü.

DÜŞÜŞ İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Habertürk’ün görüşüne başvurduğu analistler ise kripto paralar neden düştü sorusu için iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed’in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022’de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD’de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite’nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.