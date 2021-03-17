Geçen yıl yüzde 900 artış ile yatırımcının dikkatini çeken Bitcoin ve diğer kripto paralar için bir uyarı da Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu’ndan geldi. Kurum, Bitcoin’deki hızlı yükselişlerin oluşturduğu riskler konusunda yatırımcıları uyardı.

Avrupa’nın en üst piyasa regülatörü, yatırımcıları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki hızlı artışlardan kaynaklı olarak büyük risklere maruz kaldığı konusunda uyardı.

Bloomberg HT’de yer alan habere Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu yılda iki kez yayımlanan risk raporunda kripto varlıkların yüksek riskli ve spekülatif olduğu uyarısı yaptı. Kurum, bu enstrümanları alan ve elinde bulunduran tüketiciye tüm paralarını kaybetmek gibi yüksek riskler karşısında tetikte olma uyarısı yaptı.

Bitcoin geçen yıl pandemi nedeniyle bireysel yatırımcıların online işlemlere akın etmesiyle yaklaşık yüzde 900 oranında arttı. Kripto para, bugün de 55 bin dolar civarında işlem görüyor.

Avrupalı otoriteler düzenlemeye tabi olmayan kripto varlıklar için yeni yasa çıkarmayı değerlendiriyor.

Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin’i ‘lale çılgınlığı’na benzetti

Avrupa Merkez Bankası ise, son dönemde rekor seviyelere yükselerek dikkatleri üzerine çeken Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili üstü kapalı göndermede bulundu.

Euronews’ın bulunan habere göre Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson’un sosyal medya üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtlaması için bir soru-cevap programı düzenledi. Frank Elderson’un masasında bulunan lale çiçeklerini kasteden bir kullanıcıdan “Hangisi daha değerli, masadaki çiçekler mi yoksa Bitcoin mi?” sorusu geldi.

Kurumun sosyal medya hesabından söz konusu soruya verilen yanıtta “Laleler güzel çiçeklerdir. 17. yüzyıldaki ‘lale çılgınlığını’ hatırlayanınız varsa…Bu aynı zamanda fiyatın, hakiki değeri yansıtmadığın da bir örneği” denildi.