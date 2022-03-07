Kripto paralarda düşüş hızlandı. Bitcoin 38 bin dolara, Ethereum 2 bin 500 dolara geriledi.

Geçen hafta 45 bin doların üzerini gören lider kripto para birimi Bitcoin, yüzde 3,5 değer kaybıyla 38 bin dolara indi. Ethereum yüzde 4,2 kayıpla 2 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar kripto para piyasasındaki düşüşte kâr satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın martta faiz artırımının uygun olacağını açıklamasının etkili olduğu kaydediyor.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 1.71 trilyon dolar olurken, Bitcoin piyasa değeri 722,8 milyar dolara geriledi.