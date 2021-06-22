Çin’den peş peşe gelen haberler kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Bitcoin ocak ayından bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi. En sert düşüşün yaşandığı Dogecoin’de günlük kayıp yüzde 25’e yaklaştı.

Çin’in bankalar ve Alipay’e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Bitcoin, yüzde 11’in üzerinden kayıpla 29 bin 202 dolara geriledi. Piyasa değeri 553 bin dolara düşerken, 7 günlük kayıp yüzde 26’yı geçti.

Kripto para piyasasında ikinci büyük para birimi Ethereum’da düşüş yüzde 12’ye dayandı. 1.770 dolardan işlem gören Ethereum’un piyasa değeri 206 bin dolarda.

Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin’de ise günlük kayıp yüzde 24,88. 0,17 dolara gerileyen Dogecoin, piyasa değeri 22,4 dolara kadar düştü.