Kripto para piyasalarında düşüş hızlandı. En büyük kripto para Bitcoin, 47 bin doların altına geriledi. Peki Ethereum, XRP, Dogecoin’de son durum ne? İşte ayrıntılar…
Kripto para piyasalarında gerileme eğilimi devam ediyor.
Kasım ayında tarihi zirvesini görerek 69 bin dolar seviyelerine yükselen Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Saat 09:35 itibarıyla Bitcoin (BTC) yüzde 5 kayıpla 46.604 dolara geriledi.
Ethereum’da (ETH) kayıp yüzde 8’in üzerinde. 3 bin 710 dolardan işlem görüyor.
Dogecoin yüzde 4,9 düşürek 0,15 dolardan, XRP ise yüzde 6,19 azalarak 0,77 dolarda seviyelerinden işlem görüyor.
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