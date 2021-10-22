Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından çarşamba günü rekor kırarken stratejistler Bitcoin’in yükselişinde sonraki durağın 90 bin dolar olabileceğini düşünüyor.

Bitcoin, çarşamba günü 66 bin 976 dolara ulaşarak rekor kırdıktan sonra 62 bin dolar civarına gerilerken stratejistler bir sonraki rallide direncin 90-100 bin dolar arasında olacağını düşünüyor.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Fundstrat çarşamba günü paylaştığı bir raporda, “Bitcoin için yukarı yönlü hedeflerde ilk direnç 72 bin 500 dolar sonrasındaysa 89 bin dolar. “ dedi.

Fairlead Strategies Kurucusu Katie Stockton ise pazartesi günü rekordan önce yeni yüksek seviyelerin görülmesinin pozitif bir uzun dönemli eğilime işaret ettiğini ve Bitcoin’in 89 bin 800 doları görebileceğini söylemişti.