Dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin’de inişli çıkışlı trendine devam etse de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 2020 yılında Bitcoin’den en çok para kazanan ülkeler açıklandı. ABD’nin birinci olduğu listede Türkiye 16. sırada yer aldı.

Kripto para analiz şirketi Chainalysis yeni raporunu yayımladı.

Chainalysis çalışmasında 2020 yılında Bitcoin’den (BTC) en çok para kazanan ülkeler de ortaya çıktı.

Şirketten yapılan açıklamada gelişmekte olan ülkelerin oransal olarak daha ön sıralarda olduğu belirtildi. Örnek olarak Türkiye, Vietnam ve Çekya gibi ülkeleri gösterdi.

Bu ülkelerin Bitcoin karları oransal olarak ekonomilerinin dünyadaki yerinden daha iyi noktada.

Bitcoin’den en çok para kazanan ülkeler şöyle:

ABD: 4,1 milyar dolar

Çin: 1,1 milyar dolar

Japonya: 900 milyon dolar

Birleşik Krallık: 800 milyon dolar

Rusya: 600 milyon dolar

Almanya: 600 milyon dolar

Fransa: 600 milyon dolar

İspanya: 500 milyon dolar

Güney Kore: 400 milyon dolar

Ukrayna: 400 milyon dolar

Hollanda: 400 milyon dolar

Kanada: 400 milyon dolar

Vietnam:400 milyon dolar

Türkiye: 300 milyon dolar

İtalya: 300 milyon dolar

Brezilya: 300 milyon dolar

Çek Cumhuriyeti: 300 milyon dolar

Hindistan: 200 milyon dolar

Avustralya: 200 milyon dolar

Polonya: 200 milyon dolar

Arjantin: 200 milyon dolar

İsviçre: 200 milyon dolar

Tayvan: 200 milyon dolar

Belçika: 200 milyon dolar

Tayland: 200 milyon dolar