Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısının yenilenmesi kripto para piyasalarını yine baskıladı. Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 6’yı buldu.

Bitcoin, yine Çin’den gelen haber akışıyla sert düşüş kaydetti.

Bloomberg’in haberine göre Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını yineledi.

Komite Çin’in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Açıklama Komite’nin Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin başkanlık ettiği toplantısının ardından yapıldı.

Açıklamanın ardından Bitcoin’de günlük düşüş yüzde 6’yı buldu. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin TSİ 17:40 itibariyle 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Daha önce Çin’den gelen finans kuruluşlarına kripto yasağı haberi de fiyatlar üzerinde baskı yapmış, fiyatlar 30 bin dolara kadar gerilemişti.