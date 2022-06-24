Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador bugüne kadar 103.6 milyon dolar harcayarak 2.301 adet Bitcoin aldı. Bitcoin 2022 yılında sert düşüşler yaşarken ülkenin Devlet Başkanı Nayib Bukele sık sık dipten alım yaptıklarını açıkladı. Bugün itibarıyla El Salvador’un elindeki Bitcoinlerin toplam değeri 47.7 milyon dolara düştü. Ülkenin bu yatırımındaki zararı 55.9 milyon dolar olsa da Maliye Bakanı Zelaya bugüne kadar coin satmadıkları için zararda da olmadıklarını belirtti

2022 geneli şu ana kadar kripto para yatırımcıları için bir hayli yıpratıcı geçti. Sene başında 47.700 doların üzerinde olan Bitcoin bugün itibarıyla yıl genelinde yüzde 57 değer kaybederek 20.500 dolara geriledi. Bitcoin Kasım 2021’deki 69.000 dolarlık tarihi zirvesinin ise yüzde 70 altında seyrediyor.

Sert düşüşler yaşanırken Bitcoin’i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesaplarından sık sık ‘dibi satın aldığını’ söyleyerek kripto para alanında attığı adımın arkasında olduğunu gösterdi.

EYLÜL 2021’DE BAŞLADI

El Salvador Eylül 2021’den bu yana resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başladı. Bukele’nin alım yapıldığını açıkladığı tarihler üzerinden yapılan hesaplamaya göre El Salvador bugüne kadar 103.6 milyon dolar harcayarak 2.301 adet Bitcoin aldı.

Habertürk’ün haberine göre söz konusu Bitcoin’lerin bugün itibarıyla toplam değeri 47.7 milyon dolar ediyor. Yani bugüne kadar El Salvador Bitcoin yatırımından oran olarak yüzde 54, miktar olarak ise 55.9 milyon dolar kaybetti.

EN SON 9 MAYIS’TA ALDI

El Salvador alımlarının çoğunu Bitcoin zirve yaptıktan sonra yaptı. Kasım 2021’de ülkenin 1.110 Bitcoin’i bulunuyordu. Nayib Bukele son olarak ise 9 Mayıs’ta Bitcoin alımı yaptıklarını açıkladı.

Bukele konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “El Salvador dibi satın aldı” ifadlerini kullandı. Ortalama 30 bin 744 dolardan 500 Bitcoin aldıkları bilgisini verdi.

Yani El Salvador 9 Mayıs’ta 15.4 milyon dolara 500 Bitcoin aldı. Bugün itibarıyla ülkenin sadece söz konusu tarihteki işlemden zararı 5 milyon dolar oldu.

ALIMLARIN DEVAM EDECEĞİ MESAJI

El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya Bitcoin portfolyolarındaki düşüşün bütçelerinin yaklaşık yüzde 0.5’ine denk geldiğini ve önemli olmadığını belirtti. 14 Haziran’da Nayib Bukele bu açıklamanın yer aldığı bir tweeti paylaşarak “Yani bana daha fazla Bitcoin almamız gerektiğini mi söylüyorsun” mesajını paylaştı. Böylece kripto para yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin işaretini vermiş oldu.

‘SATMADIĞIMIZ İÇİN ZARAR ETMEDİK’

El Salvador’un yaptığı alımlarındaki kayıpları zaman zaman yerel ve uluslararası basının gündemine geliyor. Ancak Maliye Bakanı Zelaya bu hesaplamalara karşı çıkarak geçen hafta yaptığı açıklamada “Hiç bir coin satmadığımız için zararda da değiliz” ifadelerini kullandı. Zelaya bunun yanında kendilerini eleştirenleri ekonomi alanında cahil olmakla itham etti.