El Salvador, bitcoini aylar önce yasal hale getirmiş ve insanları günlük işlemlerde kullanmaya teşvik etmişti. Ancak bitcoin ve diğer kripto para birimleri değerinden milyarlarca dolar silerek düşmeye devam etti. Bu çöküş El Salvador hükümeti de dahil olmak üzere bitcoin yatırımcılarını etkilemiş durumda.

BBC, bitcoindeki çöküş sonrası El Salvador’da yaşananları haberleştirdi. Çünkü ülkede biblolardan benzine bitcoinle hemen her şeyi satın almak mümkün. Ancak kripto paralardaki en son çöküş ülkede Bitcoin satın almak için yaklaşık 100 milyon dolarlık kamu fonunun kullanılması gibi politikalar hakkında daha fazla sorulara yol açtı.