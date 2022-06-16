El Salvador, bitcoini aylar önce yasal hale getirmiş ve insanları günlük işlemlerde kullanmaya teşvik etmişti. Ancak bitcoin ve diğer kripto para birimleri değerinden milyarlarca dolar silerek düşmeye devam etti. Bu çöküş El Salvador hükümeti de dahil olmak üzere bitcoin yatırımcılarını etkilemiş durumda.
BBC, bitcoindeki çöküş sonrası El Salvador’da yaşananları haberleştirdi. Çünkü ülkede biblolardan benzine bitcoinle hemen her şeyi satın almak mümkün. Ancak kripto paralardaki en son çöküş ülkede Bitcoin satın almak için yaklaşık 100 milyon dolarlık kamu fonunun kullanılması gibi politikalar hakkında daha fazla sorulara yol açtı.
EL SALVADOR’IN ZARARI NE KADAR?
Habere göre ülkenin 2.300 bitcoin’i var ve şu anda hükümetin bu bitcoinler için ödediği miktarın yarısı değerinde. Ülkenin maliye bakanı ise “Son derece minimal mali risk” olduğunu savunuyor. Reuters da ülkenin kamuya açıklanmış 100 milyon dolardan fazla olan bitcoinin değerinin salı günü itibarıyla %50’den fazla düştüğünü duyurmuştu.
‘DİPTEN ALDIK’ DEMİŞTİ
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Ekim 2021’de 420 Bitcoin daha aldıklarını duyurduğu açıklamada, “Uzun bir bekleyiş ama değdi. Alımı dip’ten yaptık” demiş, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen yüz emojisine yer vererek, “Yeni aldığımız Bitcoin’den şimdiden kâr ettik” mesajını paylaşmıştı. Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin 16 Haziran 2022 itibarıyla 21 bin 700 dolar seviyelerinde.
Bukele Twitter’da daha önce de El Salvador’un bitcoin’i dipten aldığı mesajlarını paylaşmıştı.
BITCOİN PLAJI
BBC’nin haberinde El Salvador’un Bitcoin hareketinin başladığı yerin ülkenin güney kıyısındaki küçük bir sörf ve balıkçı kasabası olan El Zonte olduğu belirtiliyor. İlk etapta anonim bir kişi tarafından yapılan Bircoin bağışları nedeniyle köyde kripto para kullanımına geçilmiş. Buradaki fikir, insanların Bitcoin ile ödeme yapabildiği bir Bitcoin ekonomisini yaratmaktı. El Zonte şu ana kadar isimsiz hayırseverinden yaklaşık 350.000 dolar almış. Bu şu anda Bitcoin Plajı olarak da bilinen kasaba için önemli bir miktar.
IMF’DEN UYARI VAR
Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador’u Bitcoin’i yasal ihale yapma kararını tersine çevirmeye çağırıyor ve Bitcoin’in fazla istikrarsız olduğunu söylüyor. Habere göre bazı yerel ekonomistler de giderek daha fazla endişe duyuyor, hükümetin savunmasız insanlara yardım etmek için yeterli parası olmadığını, bu nedenle kamu fonlarını kripto para birimine akıtarak risk almaması gerektiğini söylüyor. Eleştirilerden biri de şeffaflık eksikliği.
Ancak Turizm Bakanı Morena Valdez, Bitcoin’in düşen değerine rağmen Salvadorluların Başkan Bukele’ye güven duyduklarında ısrar ediyor. Son çöküş öncesi diğer bazı ülkelerin de El Salvador’un yolu izleyeceği düşünülüyordu, ancak bunu yapan tek ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.
BITCOİN ŞEHRİ PROJESİ
BBC’nin analizinde şu yorumlar da var: El Salvador şimdi daha da ileri gitmek istiyor. Başkan Bukele, jeotermal enerji sağlayacak, dev bir Bitcoin madenine güç sağlayacak, yanardağın eteğinde inşa edilecek yeni bir şehir (Bitcoin City) planını açıklamıştı. Bukele, 1 milyar dolarlık Volkan Tahvilleri satarak parayı artırmayı umuyordu. Bunların Mart ayında satışa çıkması gerekiyordu ve henüz ortaya çıkmadı. Yetkililer, fon toplayabileceklerinden ve 800 milyon dolarlık yaklaşan dış borç faturasını ödeyebileceklerinden emin olduklarını söylüyor”
Haberde kripto para çöküşünün, bitcoin üzerine büyük bahis oynayan hükümet üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.
‘DAHA FAZLA ALMAMIZIN İYİ OLACAĞINI MI SÖYLÜYORSUN’
Ülkenin Ekonomi Bakanı Alejandro Zelaya, birkaç gün önce, bitcoine yatırılan tutarın ülke ekonomisinin binde 5’i bile etmediğini söyledi. Bu açıklamayı Twitter’dan alıntılayan Nayib Bukele ise “Yani daha fazla BTC almamızın iyi olacağını mı söylüyorsun” demişti.
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