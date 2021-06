Blockchain teknolojisine ve kripto paralara dair ayrıntıların aktarılacağı, ALL IN BLOCKCHAIN etkinliği, 18 Haziran 2021 tarihinde sanal ortamda ücretsiz olarak düzenlenecek.

ALL IN BLOCKCHAIN konferansını düzenleyen KingKong Etkinlik Kurucu Ortağı Hakkı Pehlivan, Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla böyle geniş çaplı bir konferansın Türkiye’de ilk kez düzenlendiğine dikkat çekerek “Dünyada Blockchain ve kripto paralarda işlem hacminde ilk sıralarda olan ülkemizin böyle bir konferansa ihtiyacı olduğunu gördük. Gerek Blockchain’in avantajlarından faydalanmak ve işine entegre etmek isteyen iş dünyasından kuruluşlar, gerekse bu alanın yatırım tarafından faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal yatırımcılar, doğru bilgiye ve bağlantılara ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Bizim en büyük motivasyonumuz ülkemizde bunu sağlayabilecek ve geleneksel hale gelecek bir konferans yaratmak. Ücretsiz olarak kayıt olunacak “ALL IN BLOCKCHAIN” Konferansı, Blockchain ve Kripto Para piyasasında işlem yapmak isteyenler için bir fırsat olacak.“ dedi.