Çin Merkez Bankası, Kripto para ile yapılan tüm işlemleri ‘yasa dışı’ ilan etti. Merkez Bankası, kripto para ile yapılan işlemlerin yasaklanması gerektiğini bildirdi. Açıklamanın ardından kripto paralarda sert düşüş yaşandı.

Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

BloombergHT’de yer alan açıklamada Bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

Çin’den gelen açıklama sonrası kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Bitcoin yüzde 3,20 düşüşle 42 bin 603 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 6,91 kayıpla 2 bin 890 dolarda. Ripple yüzde 7,33 düştü. 92 cent seviyesinde. Dogecoin de ise yüzde 7,38 düşüşle 20 cente geriledi.