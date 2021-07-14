Bitcoin madenciliğine yönelik yasaklar Çin’de artarak sürmeye devam ediyor. Anhui eyaletinde yürürlüğe konan yasakla Çin’de kripto para madenciliğini yasaklayan eyalet sayısı 6 oldu. Yasağın nedeni olarak bölgede yaşanan elektrik kesintileri gösterilirken Çin Devlet Şebeke Kurulu’nun konuyla ilgili eyalet yönetimine tebligat gönderdiği bildirildi

Çin’de kripto para madenciliğini yasaklayan eyaletlere bir yenisi daha eklendi. Çin medyasında yer alan haberlere göre Anhui, Bitcoin madenciliğini yasakladı.

Habertürk’te yer alan habere göre Siçuan eyaletindeki yasağın ardından Anhui kripto madenciliği yasaklayan 6. eyalet olurken ilerleyen günlerde Henan ve Gansu’nun da yasakçı eyaletler arasına gireceği iddia edildi. Çin’de daha önce Moğolistan ve Sincan – Uygur Özerk Bölgesi, Çinghay ve Yünnan kripto para madenciliğini yasaklamıştı.

Mayıs ayında Çin Devlet Konseyi’nin Bitcoin madenciliğini finansal riskler içeren ve yakından izlenmesi gerkeen kara para aklama yöntemleri arasına eklemesiyle ülke çapında pek çok eyalet Bitcoin madenciliğine yönelik denetim ve önlemleri artırıyor ancak Anhui’deki yasak ise enerji kaynaklı oldu.

Çinli gazeteci Colin Wu’nun bildirdiğine göre Anhui’de yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Çin’de elektrik tedarikinden sorumlu olan kamu kurulu Çin Devlet Şebeke Kurulu, eyalet yönetimine tebligatta bulundu ve kripto madencilik yasaklandı.

İran da mayıs ayında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini eylül ayına kadar yasakladığını duyurmuştu ancak Çin medyasına göre Anhui’deki yasak kalıcı olacak.

Özel bilgisayarlar aracılığıyla blokzincir ağı üzerindeki işlemlerin onaylanmasıyla yapılan kripto para madenciliği aşırı enerji tüketimiyle biliniyor. Hatırlanacağı üzere Elon Musk da çevre dostu olmaması nedeniyle Tesla’nın Bitcoin ile ödeme alma sürecinin durdurulduğunu belirtmişti.

Haberlerin ardından Bitcoin yüzde 2.5’un üzerinde düşerek 31 bin 500 dolara kadar indi ancak daha sonra 32 bin 500 dolar bandında dengelendi