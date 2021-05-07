Kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyuran Goldman Sachs ve JP Morgan’ın ardından bir adım da Citigroup’tan geldi. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan Citigroup, müşterilerinden gelen talep üzerine kripto para piyasasına girmeye hazırlandıklarını söyledi.

Dünyanın en büyük kur işlemcisi bankalarından olan Citigroup, müşterilerinden gelen talep üzerine kripto para piyasasına ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Bankanın Küresel Kur Müdürü Itay Tuchman, müşterilere henüz kripto para ile ilgili hizmetlerin sağlanmadığını fakat finansman ve muhafazanın düşünülenler arasında olduğunu belirtti.

Tuchman Financial Times’a “Bizim için farklı seçenekler mevcut ve müşterilerimize en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu bankanın kendi hesaplarıyla işlem yapma çabası olmayacak” dedi.

Citigroup, Mart 2018’de yayımladığı bir raporda, yüksek risk ve engellere rağmen Bitcoin’in küresel ticarette tercih edilen bir para birimi olmak için iyi bir şekilde konumlandığını vurgulamıştı.

“Tam güvendiğimiz zaman gireceğiz”

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Tushman geçen Ağustos’tan beri bankanın birçok farklı müşteriden Bitcoin ile ilgili talep geldiğini söyledi. Bunlardan bazıları bankadan araştırma isterken, bazıları birçok kripto parayı banka aracılığıyla trade etme talebinde bulundu.

Tuchman son olarak, “Güvenli ve sağlam olmayan hiçbir şey yapmamalıyız. Müşterilerin bundan fayda sağlayacağını ve düzenleyicilerin destekleyeceğine güvendiğimiz zaman, bu işe gireceğiz” dedi.

Goldman ve JP Morgan’dan kripto adımı

Goldman Sachs ve JP Morgan da müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açtı.