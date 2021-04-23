Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Thodex dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertem, kripto para piyasalarına ilişkin olarak düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.

Ertem, CNN Türk’te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Thodex dolandırıcılığını ilişkin, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğini belirtti.

DÜZENLEMELER GELİYOR

Merkez Bankası, MASAK ve SPK’nın kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde hızla çalıştıklarını ve en kısa süre içinde kurala bağlanarak hayata geçirileceğini kaydeden Ertem, şöyle devam etti:

“Merkez Bankası’nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir.” dedi.

Mağdurlar hakkında

Ertem, “Paraların geri alınabileceğini iktisatçı ve hukukçuların hesaplayacağı bir şey. Yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum.” dedi.