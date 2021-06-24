Kripto para piyasasında dalgalanma sürerken, ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan’dan yatırımcılar için uyarı geldi. Banka stratejistlerine göre Bitcoin orta vadede düşüş eğilimini sürdürmeye devam edecek.

JPMorgan’a göre, Haziran ve Temmuz ayları arasında büyük bir Bitcoin fonunda beklenen hisse satışı, dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi üzerinde yeni bir baskı kaynağı olacak.

Geçen ayki satışlar ve fiyat dinamikleri neticesinde Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürerken JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou tarafından yazılan rapora göre, bir Bitcoin fonu olan piyasa devi Grayscale Bitcoin Trust’ın hisse satışlarına dönük tahminler yüzünden Bitcoin’deki düşüş eğilimi sürecek.

“Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde”

Bloomberg’in haberine göre, JPMorgan’ın stratejistleri yaptığı açıklamada, “Bu haftaki düzelmeye rağmen, Bitcoin ve kripto pazarı için olumsuz bakış açımızı terk etmekte isteksiziz. Sinyallerimiz genel olarak düşüş eğiliminde.” dedi.

Stratejistler ayrıca Bitcoin’in oynaklığının altın ile karşılaştırmasına dayanan makul değerinin orta vadede 23.000 ila 35.000 dolar aralığında olduğunu yazdı.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP’de son durum

Bitcoin yüzde 0,21 değer kaybederek 33 bin 931 dolara geriledi.

Ethereum ise yüzde 1.73 değer kaybederek 24 saat sonra yeniden 1961 dolara geriledi.

Yeniden kurucusunun yatırım yaptığı Dogecoin ise yüzde 1,2 değer artışıyla 23 centten işlem görüyor.

Ripple ise düşüşünü durdurdu. XRP’nin fiyatı yüzde 1,8 artarak 65 cente geldi.